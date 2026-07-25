Как туристы пережили блэкаут в Грузии и Абхазии

Второй масштабный блэкаут за короткое время утром накрыл Грузию, а спустя час – и Абхазию. Хотя основную часть потребителей подключили примерно через 2 часа, в отдельных районах электричество отсутствовало дольше.

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Свет в Грузии пропал около 06:00 по московскому времени. Без электричества остались Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Кобулети, Телави и другие города. Остановились поезда, в столице перестало работать метро. Примерно в 07:00 свет погас в Гагре, Пицунде, Сухуме, Гудауте, Цандрыпше и других населенных пунктах.

Для некоторых путешественников неприятным сюрпризом стал не сам факт отключения, а его повторение за короткое время.

«Вообще, проблемы со светом в Грузии есть. Отключения бывают. Но вот два блэкаута за два дня – что-то новенькое. Надеюсь, случайность», – написал один из туристов.

Кто-то воспринял ситуацию с юмором. Одна из туристок рассказала, как добывала огонь для завтрака:

«Спустилась к охранникам, они дали коробок спичек – всего пять штук, да еще отсыревшие. Я их чиркала, чиркала... И, о чудо! Уже даже обед готовлю».

Пока она писала сообщение, электричество вернулось.

В Абхазии, судя по туристическим чатам, отдыхающих волновали вполне практичные вопросы: работают ли сероводородные источники у Нового Афона и знаменитые новоафонские пещеры. Другие переживали за содержимое холодильников:

«Стоит вставать с кровати и проверять, холодное ли пиво еще?»

Были и позитивные комментарии:

«Какое счастье, что есть заряженный вентилятор».

Нашлись и те, кто отнесся к происходящему по-философски: рано утром вышел на пляж с бокалом красного вина:

«И никакого электричества не нужно».

К счастью, долго без света сидеть не пришлось. Примерно в 9 часов мск свет начал постепенно возвращаться в Грузию, а затем в Абхазию. Правда, теперь нет воды – такие жалобы поступают, например, из Сухума и Пицунды.

Напомним, первый серьезный сбой в энергоснабжении двух стран произошел в ночь с 23 на 24 июля.