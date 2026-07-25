В аэропортах России вновь задерживают вылеты за границу

Туристам, вылетающим сегодня за границу из разных городов России, приходится корректировать планы, некоторые рискуют опоздать на стыковочные рейсы в Европу. Есть серьезные сдвиги и по туристическим маршрутам внутри страны.

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Изменения в графиках полетов связаны с «коврами» – минувшей ночью и утром план вводился почти в двух десятках городов.

Так, в Уфе DP-977 в Стамбул задерживается более чем на 8 часов, А4-4021 в Ереван – на 5 часов, РС-5711 в Анталью – 4,5 часа. Тем, кто собрался на DP-560 в Санкт-Петербург и DP-344 в Сочи, придется ждать более 6 часов.

В Нижнем Новгороде U6-1579 на Анталийское побережье Турции перенесли на 7 часов, а WZ-1339 в Тбилиси – на 3.

Туристы из Самары, рассчитывавшие попасть на Средиземное море утром, доберутся до места назначения только ближе к вечеру: SU-796 вылетит в Анталью с опозданием на 6 часов. На 5 часов позже прибудут на свой курорт и те, кто собрался в Минводы.

В Казани ТК-430 в Стамбул и SU-794 в Анталью отложили на 4 часа.

В данный момент ограничения на прием и отправление воздушных судов действуют в городах Урала – Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени.