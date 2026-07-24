Туристам предлагается слетать во Вьетнам за 35 тысяч рублей

В системах онлайн-бронирования замечены выгодные по цене билеты в Нячанг из Екатеринбурга.

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Предложение – для легких на подъем, отправляться прямым чартерным рейсом авиакомпании Red Wings нужно уже завтра, 25 июля, ранним утром, так что на принятие решения у туристов считаные часы. Возвращение из Вьетнама – через неделю, 31-го числа. Цена за маршрут round trip – 35,2 тыс. руб., в тариф включен багаж (указаны наличие и стоимость, актуальные по состоянию на 18:00 24 июля. – Ред.).

Как убедился корреспондент TourDom.ru, мест на борту по такой цене предлагается как минимум шесть, несмотря на ремарку в системе бронирования, что «осталось только одно».

Альтернативные перелеты из Екатеринбурга в Нячанг на те же даты существенно дороже, к тому же они с пересадками. Например, билеты «Аэрофлота» обойдутся в 124,7 тыс. руб., а с учетов перевозки чемодана – в 144,9 тыс. При этом стыковка в Шереметьево на пути во Вьетнам составит почти 3 часа, а на обратном – более 5.

Добавим, туристам надо иметь в виду, что выбор наиболее популярных отелей на вьетнамских курортах на ближайшие даты сильно ограничен. Например, из 10 гостиниц сети Vinpearl на конец июля свободные места остались только в четырех.