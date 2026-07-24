Туристы поспорили о новых подголовниках Emirates

Мнения туристов о новых подголовниках для кресел экономкласса у Emirates разделились. Наряду с теми, кто посчитал устройство, которое должно лучше фиксировать голову пассажира во время сна, очень отличной разработкой, что сможет сделать перелет комфортным, есть и те, что назвали его очень негигиеничным.

Напомним, авиакомпания сама разработала устройство с дополнительной боковой поддержкой. Нововведение сначала появится на самолетах Airbus A350, а затем такие кресла планируют установить и на других лайнерах перевозчика.

«Примитивная и дешевая штуковина для поддержки головы колоссально повышает эргономику и очень даже нужна и в самолетах, и в автобусах. Не понимаю, почему ее массово не проектируют?» – написал один из читателей TourDom.ru.

Другие считают, что подголовник особенно пригодится во время снижения, когда кресла уже требуют перевести в вертикальное положение, а поспать еще хочется. Однако критических замечаний оказалось не меньше.

Главная претензия касается гигиены. Многие признаются, что мысль прислоняться лицом к поверхности, которой до этого пользовались сотни пассажиров, вызывает у них дискомфорт. Некоторые уже заявили, что в любом случае будут подкладывать платок или протирать подголовник антисептическими салфетками, а кто-то и вовсе предпочитает брать в полет собственную дорожную подушку.

Не меньше вопросов вызывает эргономика. Читатели опасаются, что встроенные боковые упоры окажутся удобными далеко не для всех. По их мнению, туристам невысокого или, наоборот, высокого роста конструкция может не подойти. Кроме того, многие привыкли менять положение во время сна, а жестко закрепленные элементы могут только ограничивать свободу движений.

Есть и еще одно опасение: боковые упоры способны мешать пассажирам крупного телосложения или задевать соседей, особенно если оба кресла заняты широкоплечими людьми.

Впрочем, большинство участников обсуждения сходятся в одном: оценить новинку окончательно можно будет только после реального полета. Пока же одни уже называют подголовник долгожданным решением для сна в самолете, а другие шутят, что главным аксессуаром на рейсах Emirates теперь станут влажные салфетки.