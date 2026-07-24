Стоит ли туристам волноваться по поводу «грязного моря» в Турции?

В турагентских чатах обсуждают поступающие в последнее время сигналы о мусоре в море у Анталийского побережья Турции. Они относятся прежде всего к городским пляжам. Ситуация с чистотой воды в акваториях у территорий гостиниц намного лучше. Об этом порталу TourDom.ru рассказали представители турбизнеса.

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По словам руководителя одной из сетей турагентств (около 60 розничных офисов в Москве и области. – Ред.), в этом летнем сезоне у них практически нет жалоб на неблагоприятные условия для купания от туристов, отдыхающих в турецких отелях.

«У гостиниц есть специальные службы, не только следящие за чистотой пляжей, но и оперативно убирающие мусор, если он появляется в воде поблизости от берега. Во всяком случае, на участках моря, ограниченных буйками», – добавил эксперт по Турции Адем Чичек.

В независимых чатах, в которых обсуждается отдых в турецких гостиницах, корреспондент TourDom.ru также не обнаружил массовых сигналов от туристов по поводу «грязного моря». В том числе и с курортов Кемер, Анталья, Аланья – именно их чаще всего упоминают, жалуясь на пластик и мусор в воде у городских общественных пляжей. Например, в телеграм-паблике об отдыхе в Rixos Sungate 5* (Кемер) теме в этом сезоне уделили внимание лишь единожды, еще в начале этого месяца:

«Мы здесь с 26 июня, мусор был только один раз, 2 июля – штормило, и прибило немного к берегу, но и то на пару часов, с 10 до 12 примерно. Все остальные дни купались с удовольствием».

А в чате отеля Justiniano Club Alanya 4* (курорт Аланья) и вовсе не обнаружено замечаний по поводу чистоты воды у пляжа.