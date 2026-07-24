Туристам напомнили, какие сувениры могут привести к штрафу

Туристам стоит внимательнее относиться к тому, что они везут домой из поездок. Поводом стала история на Сардинии, где 69-летнюю туристку из Франции задержали за попытку вывезти 40 килограммов песка, гальки и ракушек.Как рассказал «Вечерней Москве» эксперт по туризму Николай Мельник, в разных странах под запретом могут оказаться не только природные сувениры, но и вещи, которые на первый взгляд кажутся безобидными.

Например, из Египта нельзя вывозить кораллы, а из Турции - антикварные предметы и ковры без сертификатов.Проблемы на границе могут возникнуть и из-за старинных монет, религиозных статуэток, редких растений, семян, изделий из необработанной кожи, а также некоторых продуктов. Поэтому перед покупкой сувенира лучше заранее проверить правила вывоза и сохранить документы из магазина.