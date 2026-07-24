Страны Восточной Европы объяснили падение турпотока «российской угрозой»

Европейские туристы якобы стали бояться ездить в Восточную Европу из-за роста геополитической напряженности. Поэтому региону нужна дополнительная поддержка ЕС. Об этом говорится в обращении к Еврокомиссии, которое подписали министры Латвии, Болгарии, Эстонии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Politico.

По словам автора письма, ситуация вокруг Украины и постоянные предупреждения о «российской угрозе» повлияли на восприятие безопасности в восточных районах этих государств. В результате туристическая активность в большинстве приграничных территорий заметно сократилась. Министры призвали Еврокомиссию принять дополнительные меры для поддержки экономики регионов, где сокращение числа путешественников негативно отражается на доходах туркомпаний.

При этом Politico отмечает, что на фоне рекордной жары в южной части Европы туристы все чаще рассматривают страны Балтии и Северной Европы как альтернативу традиционным курортам Средиземноморья.

До ухудшения отношений между Россией и Евросоюзом страны Балтии, Болгария и другие государства Восточной Европы пользовались популярностью у российских путешественников, особенно в летний сезон. После начала конфликта на Украине многие из них практически прекратили выдачу туристических виз гражданам РФ или ввели существенные ограничения на въезд.

Российские туроператоры ранее отмечали снижение интереса к европейским направлениям из-за ограничений на поездки, сложностей с оформлением виз и недружественной риторики властей ряда стран. Приграничные районы Восточной Европы при этом традиционно ориентировались на внутренний и региональный туризм, а также на гостей из России и Беларуси.