В Пулково у Turkish Airlines задержки рейсов до 20 часов

Пулково сегодня ночью не принимал и не отправлял самолеты около 4 часов. Ограничения были сняты в 05:50. Вынужденный перерыв в работе отразился на расписании.

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Самые большие корректировки у Turkish Airlines. Ночные вылеты из Санкт-Петербурга перенесены на вечер пятницы. Так, ТК3119 и ТК3141 в Анталью отправят на 20 часов позже графика – в 23:00. ТК404 и ТК480 в Стамбул вылетят в 17:30 и 18:30 соответственно. Оба с опозданием в 16 часов от графика. Два борта турецкого флагмана уходили на запасной аэродром в Москву. Сначала их возвращение было намечено на 10 утра, но теперь перенесено на 20:00 – речь о рейсах ТК3180 и ТК3190. Вероятно, из-за превышения рабочего времени экипажей.

Чуть больше повезло пассажирам рейса AJet в Стамбул и Corendon Airlines в Анталью. Они улетели сразу после открытия воздушного пространства. Как и ТК3019, на тот же турецкий курорт. Задержки составили порядка 4–5 часов. Pegasus откладывает два вылета в Турцию на 7 часов.

Как сообщили в пресс-службе Пулково, аэропорт продолжает стабильно обслуживать рейсы по обновленному расписанию. С момента открытия выполнено уже более 60. С запасных аэродром в Петербург прибыло 7 бортов.

Ранее TourDom.ru писал, что Turkish Airlines не пустила россиянку на рейс в Италию, хотя у нее была виза.