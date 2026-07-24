Число российских туристов в Гонконге выросло в 1,5 раза в 2026 году

Число российских туристов в Гонконге за январь – май 2026 года достигло 110 тыс. человек – это на 57,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, сообщили «Интерфаксу» в Управлении по туризму административного района.

Россия заняла второе место среди европейских рынков по числу прибытий в Гонконг. Лидером стала Великобритания, которая исторически связана с регионом.

Рост российского турпотока гонконгские власти связывают с увеличением числа прямых авиарейсов и расширением предложения китайских перевозчиков с удобными пересадками. Дополнительным фактором стала отмена виз для россиян при поездках в Китай: путешественники могут совмещать туры. Дорога на поезде из Гонконга в Шэньчжэнь занимает около 30 минут, а до Гуанчжоу можно добраться примерно за час. На динамику также влияет продвижение региона на зарубежных рынках, в том числе в России.

В июле в 22 странах, включая РФ, начнется международная кампания «Только в Гонконге». Ее цель – познакомить туристов с регионом: от делового центра и небоскребов до природных территорий, местных районов и пляжей. В программу продвижения также вошли поездки на пароме Star Ferry и посещение нового стадиона «Кай Так».

Отдельное направление кампании рассчитано на деловых путешественников. Им предлагают совмещать участие в конференциях и деловых мероприятиях с отдыхом и знакомством с городом в рамках концепции business + leisure.

Россияне могут находиться в Гонконге без визы до 14 дней. Также разрешен транзит через территорию региона.