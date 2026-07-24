Райский остров за смешные деньги: как улететь на Фукуок и сколько это стоит

Вьетнамский остров Фукуок стал ближе для жителей Дальнего Востока: авиакомпания VietJet запускает прямые рейсы из Владивостока, Хабаровска и Благовещенска. Теперь не нужно делать крюк через Москву – остров доступен напрямую из своего региона. Автор блога «Грушины Юра и Юля» рассказала все подробности о путешествии на остров.

Как добраться до Фукуока из ДФО

Самый простой вариант – прямые рейсы VietJet из Владивостока, Хабаровска и Благовещенска. Полетная программа запущена на зимний сезон, что совпадает с лучшим временем для отдыха на острове.

Альтернативный маршрут – через Пекин и Ханой. Он длиннее, но у него есть неожиданный плюс: длинные стыковки позволяют познакомиться с Пекином или Ханоем по дороге. Дневная остановка в Ханое – вполне достаточно, чтобы погулять по Старому кварталу и попробовать фо бо. В Пекине при желании можно выбраться за город – например, в сафари-парк Дасин.

Сколько стоят билеты и туры

Перелет из Владивостока через Пекин и Ханой обходится примерно от 41 000 рублей туда-обратно – например, на даты 25 ноября – 7 декабря. Даты гибкие, варианты есть в ноябре и декабре.

Готовые туры с перелетом, проживанием и трансфером стартуют от 94 000 рублей на 10 ночей в ноябре. На новогодние праздники – от 115 000 рублей под ключ. Для зимнего направления это вполне конкурентные цены.

Когда ехать: почему ноябрь и декабрь – лучшее время

Фукуок – остров с выраженной сезонностью. Летом здесь сезон дождей и сильные волны, купаться некомфортно. С ноября картина меняется: дожди редкие и короткие, море успокаивается, пляжи приходят в идеальное состояние. Вода теплая весь зимний сезон – около 28 градусов.

Декабрь и январь – пик сезона. Остров заполняется туристами, цены растут, а хорошие отели разбирают заранее. Ноябрь в этом смысле выигрышнее: погода уже хорошая, а народу заметно меньше.

Где жить: два разных Фукуока

Остров делится на несколько туристических зон с разным характером, и выбор места проживания сильно влияет на впечатление от поездки.

Юг острова – более развитая туристическая инфраструктура. Здесь находится пляж Кхем, который многие называют лучшим на Фукуоке: длинная полоса белого песка, спокойное море, крупные отели на первой линии. Подходит для семейного отдыха с детьми – все рядом, есть анимация и развлечения.

Север и центр острова, район Онг Ланг – другая атмосфера. Небольшие бутик-отели, уединенные пляжи только для гостей, густая тропическая зелень. Здесь тише, камернее и расслабленнее. Те, кто едет отдыхать от городского шума, как правило, выбирают именно этот район.

Оптимальный вариант для тех, кто едет впервые и хочет увидеть разный Фукуок, – соединить отпуск между двумя зонами, пожив в каждой по нескольку дней.

Главные советы перед поездкой

Бронировать отели нужно заранее – особенно на декабрь и новогодние праздники. Хорошие варианты разбирают за несколько месяцев: те, кто едет на Новый год, начинают бронировать еще в мае-июне. В июле приличных номеров в популярных отелях уже может не быть.

Визовый вопрос: граждане России могут въезжать во Вьетнам без визы на срок до 45 дней – это удобно и снимает лишние хлопоты при планировании.

На остров стоит взять наличные донги – не везде принимают карты, особенно на рынках и в небольших кафе. Банкоматы есть, но лучше приехать с запасом.

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