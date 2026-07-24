Россияне стали оставлять в Японии гораздо больше денег

Российские туристы стали заметно более щедрыми во время поездок в Японию. Как посчитали в Японской национальной туристической организации, во втором квартале 2026 года средние расходы одного гостя из РФ достигли почти 455 тыс. иен, что по сегодняшнему курсу составляет около 217 тыс. руб. А это на 39,8% больше, чем за аналогичный период в 2025 году.

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Если сравнивать с тратами других стран, то тут преимущество на стороне наших туристов. Американцы и большая часть европейцев расходует за поездку меньше.

За 3 месяца россияне суммарно оставили в Стране восходящего солнца порядка 13,3 млрд руб. Треть суммы ушла на проживание, 1,4 млрд – на транспорт, а вот все остальное – на себя любимых.

Лидером предпочтений стал шопинг – на него потратили 4,35 млрд, 2,4 млрд – на питание и около 430 млн – на развлечения.

Поток туристов из России продолжает показывать рост, но теперь он уже ниже, чем раньше. Во втором квартале Япония приняла порядка 60 тыс. человек из нашей страны, что на 16,3% больше.

Ранее TourDom.ru, что россияне установили июньский рекорд по поездкам в Японию.