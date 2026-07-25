Туры в некоторые отели Турции подешевели до 33 тысяч рублей

Сегодня в системах онлайн-бронирования замечены выгодные по цене турпакеты на Анталийское побережье Турции с вылетами из Санкт-Петербурга на 6 ночей. Отправляться в поездки дешевле всего через 4 дня, в среду, 29 июля.

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Конечно, отдохнуть неделю за сумму менее 40 тыс. руб. получится только в не самых востребованных гостиницах 3*. Самый доступный по стоимости вариант – тур в гостиницу Ares City 3*, расположенную в центре Кемера – 67,6 тыс. руб. – 33,8 тыс. на одного при двухместном размещении в стандартном номере, питание «завтраки» (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 17:00 25 июля. – Ред.). Лишь немногим больше, 68,9 тыс. руб. за двоих – 34,5 тыс. с человека, нужно заплатить за турпакет в Aroma Butik Hotel 3* (Сиде, 150 м до моря). За 78 тыс. руб. (39 тыс. на одного) можно отдохнуть по системе «все включено» в Аланье, в Semt Luna Beach 3* или в четырехзвездочной Carmen Suite на том же курорте, в последнем варианте питание не входит в стоимость.

Ценник на туры в отели 5* с пакетом ultra all inclusive значительно выше, от 130 тыс. руб. на двоих. За такую сумму можно отдохнуть в Casa Fora Beach Resort By Miramor 5* (Сиде, 1-я линия от моря), а доплатив 5 тыс. – в Ozkaymak Falez Hotel 5* (Анталья).

Для недельной поездки в наиболее популярные премиальные комплексы потребуется бюджет более 300 тыс. руб. Например, турпакеты в Rixos Downtown Antalya The Land Of Legends 5* стоят от 304 тыс. руб., в Akra Sorgun Tui Blue Sensatori 5* – от 342 тыс., в Calista Luxury Resort 5* – от 381 тыс., в Lara Barut Collection 5* – от 435 тыс. При этом в некоторых отелях высокого ценового сегмента на заезд 29 июля уже закрыто бронирование наиболее доступных по стоимости категорий номеров. В частности, в Megasaray Resort Side 5* на указанную дату есть только двухкомнатное размещение king suite – от 475 тыс. руб., в Rixos Sungate Club Diamond 5* – сьюты площадью от 63 кв. м – от 594 тыс. руб., а в Bellis Deluxe Hotel 5* – двухсотметровые виллы, туры обойдутся от 1 млн 24 тыс. руб.