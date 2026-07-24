AZUR air запускает новые рейсы в Анталью из Екатеринбурга

Новые рейсы в Анталью из Екатеринбурга авиакомпания AZUR air запускает с 27 июля. Свою полётную программу на популярный турецкий курорт перевозчик расширяет в период высокого летнего спроса.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, дополнительные рейсы в Анталью будут выполняться авиакомпанией по понедельникам до конца летнего расписания. Таким образом, частота полетов AZUR air по этому направлению вырастет до четырех рейсов в неделю.

Рейсы в Анталью из Екатеринбурга выполняют также авиакомпании «Уральские авиалинии», «Победа», «Аэрофлот», Corendon и Southwind Airlines.

ИА «Уральский меридиан» ранее сообщало, что авиакомпания Nordwind Airlines с 19 июля запустила прямые рейсы в Абхазию из Кольцово. Перевозчик будет выполнять полёты между Екатеринбургом и Сухумом дважды в неделю. По маршруту «Кольцово – Сухум» самолёты Nordwind будут летать по средам и воскресеньям, а из Сухума в Кольцово – по вторникам и субботам.

С 1 июля прямые рейсы в Сухум из Екатеринбурга начала выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии», чьи самолеты вылетают в Сухум по средам и воскресеньям.