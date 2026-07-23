Туроператор не вывез туристов из Катара и выплатит им почти 330 тысяч рублей

Семья из Оренбурга застряла в Катаре после того, как из-за военного конфликта на Ближнем Востоке частично закрыли воздушное пространство. Туристам пришлось покупать новые билеты, а затем требовать их возмещения у организатора поездки через суд.

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Как следует из материалов дела, путешественники отправились отдыхать в Катар по линии туроператора. После начала боевых действией в регионе местные власти частично ограничили полеты, и вернуться домой вовремя россияне не смогли.

В компании предложили альтернативный маршрут – через Саудовскую Аравию. Однако для этого туристам необходимо было менее чем за сутки оформить визы за свой счет. Стоимость документа на тот момент составляла 535 риалов на человека (около 11 тыс. руб.). Безвиз для граждан РФ введен только в мае этого года.

Возможности оплатить разрешение на въезд в королевство у отдыхающих не было из-за отсутствия нужной суммы и карты иностранного банка. Клиенты неоднократно сообщали туроператору о своей проблеме, но ответа не дождались. В итоге их родственнице пришлось приобрести им новые билеты на самолет за собственные средства – фактически это был заем для семьи.

Представители компании настаивали, что туристы сами отказались от предложенного варианта выезда, а возникшая ситуация относится к обстоятельствам непреодолимой силы. Суд изучил переписку сторон и установил, что истцы действительно предупреждали об отсутствии финансов на визы, однако эти обращения игнорировались. Фактически туроператор не исполнил обязательство по обратной перевозке, поэтому путешественникам пришлось решать проблему самостоятельно.

Судья признал требования обоснованными и взыскал с ответчика убытки клиентов – 228 380 руб., компенсацию морального вреда – 30 тыс. руб., а также штраф в размере 70 тыс. руб. Решение пока не вступило в законную силу.