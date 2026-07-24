Спрос на концертные туры за рубеж вырос на 15%

Готовые поездки на концерты, гонки и другие зарубежные мероприятия теперь предлагают и крупные туроператоры. В пакет обычно входят билеты, проживание и логистика. Самым высоким спросом пользуются Турция, ОАЭ и страны Азии.

Россияне все чаще покупают готовые туры на зарубежные концерты. По оценке Forbes, в этом году спрос на такие поездки вырос на 15% по сравнению с прошлым годом.

После пандемии и 2022 года концертный турпоток заметно сократился, но теперь готовые программы продают и крупные игроки рынка. Что вернуло зрителей к зарубежным шоу и в чем преимущества покупки тура у оператора, рассказывает гендиректор Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян:

«Связано это в первую очередь с тем, что большинство этих звезд или мероприятий не проводится на территории нашей страны в угоду или санкциям, или политическим решениям. Одно время потерпеть один-два года, а на пятый год хочется развеяться, увидеть тех, кого, в принципе, мы продолжаем слушать. Операторы и туриндустрия приспособились и поняли, что можно предлагать такой продукт как самостоятельные путешествия на различные мероприятия. Это и концерты BTS, гонки «Формулы-1», концерт Канье Уэста в Стамбуле. География довольно широкая. Там, где много формальностей, потоки в разы меньше, но преимущество глобальных звезд в том, что они выступают в тех местах, где нам ни виза, ни какие-либо дополнительные требования не требуются. А покупают, как правило, две-три услуги: проживание и логистику. Просто продавать билеты — это не профиль туркомпании. Другое дело, что сами потребители делятся на две группы: те, кто готов слетать на две-три ночи, побывать на мероприятии и вернуться, и те, кто готов совместить это со своим отпуском. Сложность самостоятельно купить билеты на концерт не такая большая, потому что наши граждане хорошо научились получать иностранные кредитные карты, виртуальные — их вполне достаточно. Но зачастую есть именно проблемы с логистикой и с организованным выкупом мест — под туроператоров дают ценовые преференции: во-первых, там и по билету может быть более низкая цена за счет опыта, во-вторых, можно заранее выкупить гостиницы рядом с концертными площадками».

По данным АТОР, зарубежные концерты ежегодно посещают несколько десятков тысяч россиян. Самыми популярными направлениями остаются Турция, ОАЭ и страны Азии. Для крупных туроператоров это пока узкая ниша: на такие путешествия приходится около 1% продаж. По оценкам участников рынка, маржинальность концертных туров составляет от 5% до 15%.