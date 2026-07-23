Туристам объяснили, когда придется заполнять медицинские декларации во Вьетнаме

Вопрос о медицинских декларациях, которые, как сообщалось, ввели во Вьетнаме с 1 июля, наконец получил официальный ответ. В последние недели среди туристов и турагентов не было единого понимания, нужно ли заполнять этот документ: разные источники давали противоречивую информацию.

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Окончательную ясность внесло Посольство России во Вьетнаме. Там подтвердили, что с 1 июля в стране действительно вступили в силу новые правила санитарно-карантинного контроля для лиц, пересекающих государственную границу. Однако это не означает, что декларацию должны заполнять все въезжающие.

«Согласно полученным разъяснениям, данная мера будет применяться по отдельному решению местного Минздрава исходя из эпидемиологической ситуации в стране и мире. В настоящее время соответствующие требования к пассажирам не предъявляются», – сообщили в дипмиссии.

Таким образом, вступивший в силу документ лишь создал правовой механизм, который власти смогут использовать при необходимости. Например, если возникнет вспышка опасного заболевания в конкретной стране или регионе, Минздрав Вьетнама сможет обязать прибывающих пассажиров заранее заполнить медицинскую декларацию.

Когда придет время и необходимость для запуска этого механизма, власти расскажут, где и как их заполнять онлайн. На текущий момент такого ресурса нет, он разрабатывается.