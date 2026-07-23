Туристы жалуются на море в Турции

Туристы продолжают периодически жаловаться на грязное море в Турции. В первую очередь речь идет о Средиземноморском побережье. Отдыхающие говорят, что с утра вода прозрачная, а во второй половине дня появляется мелкий пластик и прочая грязь.

© tourdom.ru

«И такая ситуация от Кемера до Мерсина», – утверждают они.

«Только вернулась из Кемера. В воду было противно заходить. Кругом кучи мусора. Это и измельченный пластик, и пакеты, и стаканы, и прочее... Как будто мусоровоз опрокинулся. Народ приходил на пляж, смотрел на этот кошмар и уходил в бассейн.То, что происходит, просто катастрофа», – рассказала одна из туристок.

«Отдыхаем в Махмутларе: специально ходим на море с утра, пока оно чистое. После обеда и до позднего вечера мусор, пластик и пленка на воде», – поделился своим опытом подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома» Денис.

Туристы заметили, что море часто «портится» после того, как мимо прошел прогулочный корабль:

«В Кемере, когда проплывает судно с пенной вечеринкой, вся грязь прибивается к берегу. Там все: и микро, и макро, и окурки, и средства личной гигиены».

Отметим, что в 2018 году власти Турции выпустили постановление, предусматривающее серьезные штрафы для владельцев судов, загрязняющих море отходами. Поэтому часть из них обзавелась измельчителями, чтобы сброс мусора был не так заметен.

«В Авсалларе на днях появился пластик, пропущенный через шредер, после остановки прогулочного корабля», – констатируют туристы. «В Фаселисе сбор мусора платный от яхт, сидит охрана. И тут же в море сбрасывают при них мусор. Все видят никто не штрафует», – рассказала TourDom.ru турагент Мария Шекер.

А местные власти заявляют, что проблема носит глобальный характер и касается не только Антальи, но и всего Средиземноморского бассейна.

«Результаты наших проверок показывают, что пластик, попавший на наше побережье в последние недели, поступает из городов Турции, имеющих выход к Средиземному морю, и из других стран», – отметил губернатор Антальи Хулуси Шахин.

А местные СМИ со ссылкой на власти провинции пишут, что значительная часть мусора и микропластика может приноситься течениями со стороны Мерсина, где перерабатывают импортируемые отходы.

«Проблема уже вышла на международный уровень – по ней подана официальная жалоба», – сообщает канал «Новости Аланьи».

Отметим, что наряду с претензиями к качеству воды есть и положительные отзывы туристов. Например, отдыхающие в Бельдиби сообщают, что на их пляжах вода уже целую неделю чистая. А в Окурджаларе «только единожды море было грязным».

Ранее TourDom.ru писал, что проблема мусора на пляжах Антальи в этом году обострилась.