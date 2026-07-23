Пассажиров в аэропорту Дубая начали проверять с помощью ИИ

Аэропорт Дубая тестирует биометрическую систему на основе искусственного интеллекта, которая должна сократить время ожидания пассажиров в терминалах более чем на 60%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Travel Tomorrow.

Технология использует биометрию и камеры с ИИ, чтобы пассажиры могли проходить контроль без очередей. «Умные» турникеты способны одновременно проверять до 10 человек.

Ранее систему тестировали в терминале-3. Теперь ее внедрили и в других терминалах международного аэропорта Дубая.

Гендиректор Dubai Airports Пол Гриффитс отметил, что цифровой погранконтроль должен сделать обслуживание пассажиров более удобным и менее заметным. Благодаря технологии видеонаблюдения путешественники смогут проходить зону проверки без задержек, подтверждая въезд или выезд из страны без предъявления паспорта и сканирования документов на пунктах контроля.

Для беспрепятственного прохождения погранконтроля пассажирам необходимо зарегистрироваться на портале DXB Pocket Flights. В разделе Smart Gates PreCheck нужно отсканировать страницу паспорта с фотографией и дождаться подтверждения статуса.

Туристы, которые уже находятся в аэропорту Дубая, могут воспользоваться QR-кодами, размещенными в зонах паспортного контроля на прилете и вылете.