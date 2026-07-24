Туркменистан и Узбекистан собираются ввести электронные визы

Туркменистан и Узбекистан намерены ввести электронные визы. Об этом заявил посол Узбекистана на брифинге в Ашхабаде. Он отметил, что страны планируют также создать совместные туристические маршруты, сообщает «МИР 24.

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«Президент Узбекистана неоднократно предлагал объединить туристический потенциал стран Центральной Азии, формируя привлекательные для зарубежных туристов совместные маршруты, — отметил чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Туркменистане Равшанбек Алимов.

И первым подобным проектом должен стать совместный узбекско‑туркменский маршрут «Хива — Кухна — Ургенч — Ашхабад — Мары — Бухара. Проект позволит объединить историко‑культурное наследие двух государств. Кроме того, Алимов подчеркнул, что благодаря развитию инфраструктуры туристы все чаще выбирают Узбекистан для длительных комплексных путешествий.