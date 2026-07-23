Туристы оказались под угрозой депортации за секс на пляже в Таиланде

Туристы из Турции оказались под угрозой депортации за интимную близость на пляже популярного курорта Таиланда Пхукет. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Пхукета».

По данным источника, ранним утром 23 июля пара иностранцев — 31-летний Ибрахим Демир и 27-летняя Седеф Гюльдже — занялись оральным сексом на пляже Калим. Очевидцы сняли происходящее на видео и сообщили о нарушителях общественного порядка в полицию. После этого патрульные доставили туристов в участок.

На допросе Демир и Гюльдже начали отрицать обвинения, но им показали ролик с их участием. Следователи намерены изучить также записи с камер видеонаблюдения, опросить свидетелей и предъявить паре обвинения в непристойном поведении в общественном месте.

Как пишет Telegram-канал, с учетом предыдущих аналогичных дел вероятным наказанием станет штраф, аннулирование разрешений на пребывание, ускоренная депортация и внесение в черный список. После завершения полицейских процедур Демира и Гюльдже передадут иммиграционным властям для выдворения из страны.

Ранее на этом же курорте Азии туристы занялись оральным сексом в тук-туке и нарвались на санкции. Иммиграционная полиция внесла в черный список и депортировала нарушителей.