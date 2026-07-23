Пассажир отсудил у Red Wings 44 тысячи рублей за опоздание на стыковочный рейс

Авиакомпания Red Wings выплатит более 44 тыс. руб. пассажиру из Перми, который из-за задержки рейса опоздал на следующий самолет и был вынужден купить новые билеты, сообщает издание «Новый компаньон».

Мужчина вместе с супругой должен был 16 октября прошлого года вылететь из Тель-Авива в Москву. Рейс задержали более чем на 6 часов. Из-за этого пара не успела на следующий самолет до Перми, который выполнял «Аэрофлот».

Чтобы добраться домой, супругам пришлось поменять билеты на более поздний рейс. За это они заплатили 35 160 руб.

Пассажир направил Red Wings претензию и попытался решить вопрос без суда. Ответа от перевозчика он не получил.

Представитель авиакомпании в суде объяснил задержку технической неисправностью самолета. Однако суд установил, что резервный борт прибыл вовремя, но рейс все равно отправился с опозданием. Перевозчик не смог доказать наличие объективных причин для задержки.

Суд взыскал с Red Wings 35 160 руб. убытков, 1483,40 руб. штрафа за задержку и 8 тыс. руб. компенсации морального вреда. Требование о выплате неустойки отклонили, поскольку такие отношения регулируются Воздушным кодексом РФ.

Решение мирового судьи вступило в силу. Ни одна из сторон его не обжаловала.