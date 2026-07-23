Eвропейским авиакомпаниям рекомендовали ограничить полеты в Иорданию

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) рекомендовало авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Иордании до 31 августа из-за угрозы ракетных и беспилотных атак, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Le Figaro.

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Ведомство отнесло воздушное пространство страны к зоне высокого риска на всех высотах. Решение последовало после появления в небе Иордании иранских ракет и дронов.

В среду иорданские военные сообщили о двух новых атаках со стороны Ирана. Системы ПВО обнаружили шесть ракет, две из которых упали в удаленных районах. Кроме того, военные сбили четыре беспилотника, направлявшихся к территории королевства.

Информации о погибших или разрушениях в Аммане не поступало, уточняет Le Figaro.

В начале июля EASA рекомендовало авиакомпаниям до 31 августа не выполнять рейсы в воздушном пространстве Ирана, Ливана и Ирака. Непредсказуемое развитие событий в военной сфере в сочетании возможным применением широкого спектра вооружений и систем противовоздушной обороны создают высокий риск для гражданских полетов на всех высотах, пояснили в агентстве.