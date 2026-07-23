Туристам предложили улететь в Турцию за 5 тысяч рублей

Проверили пляжные скидки авиакомпании «Победа» на турецком направлении. В рамках распродажи перевозчик обещал экономию на всех рейсах в Аланью, Анталью, Даламан, Стамбул и обратно, если купить билеты сегодня-завтра и слетать по ним до 24 октября. По промокоду можно получить 5% на тариф «базовый» и10% на «выгодный» и «максимум». Дисконт, конечно, заявлен скромный, но предложение слетать из Москвы в Анталью за 5 тыс. руб. выглядит привлекательно. И такая цена действительно есть. Но собираться надо быстро: вылет завтра утром и без багажа. В другие даты заплатить за перелет придется больше.

© tourdom.ru

Кстати, «Победа» и раньше, без распродажи, предлагала места на этом направлении за те же 5 тыс. – в том же режиме «вылет завтра».

В принципе, из обещанных в рекламе вариантов нам удалось подтвердить около трети. Еще можно купить места из Казани в Анталью за 8,1 тыс. (на 26 июля), из Махачкалы в Стамбул за 9,5 тыс. (9 сентября) и из Стамбула во Владикавказ за 9 тыс. (10 сентября).

Даже если последние два не кажутся выгодными, выбирать все равно не из чего – по данными направлениям в указанные даты это единственные прямые рейсы. И в другие дни они стоят дороже.