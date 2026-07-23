Туристов ввели в заблуждение новости о транзитных перелетах через Москву

Новости о запрете транзитных перелетов через воздушное пространство Москвы и Московской области, появившиеся накануне, широко разошлись и, судя по обсуждениям в туристических и турагентских чатах, ввели многих в заблуждение. Вплоть до того, что некоторые интерпретировали изменения как полный запрет полетов над Москвой и теперь не понимают, как смогут лететь через столицу в отпуск.

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Редакция TourDom.ru проанализировала, как сегодня выполняются рейсы и привели ли новые ограничения к каким-либо заметным корректировкам, которые актуальны для российских туристов.

Многие издания накануне сообщали о NOTAM как о грядущих изменениях маршрутов. Все вычисляли, сколько теперь будут облетать, тратить времени и топлива. Но если вчитаться в первоисточник, то из комментария Росавиации становится понятно, что новые ограничения ввели не с сегодняшнего дня и не со вчерашнего, а с 11 июля. Таким образом, корректировки уже внесены, авиация работает в этих условиях более полутора недель, и это видно в сервисах отслеживания полетов.

Если анализировать маршруты из РФ в нынешней ситуации, то необходимость облетать Московскую область возникает у рейсов с Северо-Запада России в южном направлении – например, из Санкт-Петербурга на российские курорты, а также в Грузию, Египет, Турцию и другие популярные туристические страны.

Из Пулково сегодня уже отправилось более десятка таких рейсов, и, судя по данным сервисов отслеживания полетов, большинство из них летят как вчера и как неделю назад. Например, рейс SU732 «Аэрофлота» в Хургаду держался траектории ближе к Ярославлю, а далее уходил на Нижний Новгород, Ульяновск и потом вниз на юг. С рейсом U6547 «Уральских авиалиний» из Санкт-Петербурга в Сочи аналогичная ситуация. И рейс Red Wings в Грузию.

Наши собеседники в авиакругах отметили, что изменения в этих маршрутах после корректировок составили не более 15–20 минут, что в общем-то мелочи в масштабах всего перелета с уже существующим несколько лет облетом для южных рейсов. Порой непогода влияет на длительность выполнения гораздо больше. Даже до нынешнего NOTAM все эти рейсы все равно уходили после Москвы восточнее. Просто делали это по более спрямленной траектории.

Мы также посмотрели маршруты рейсов из Минска в РФ. Самолеты обходят московский авиаузел как севернее столицы, так и южнее нее. Аналогичная ситуация наблюдается и на вылетах из Минска в Поволжье.

Некоторые СМИ сопроводили вчерашнюю новость об облетах корректировками маршрутов китайских авиакомпаний из Европы через Россию к себе в КНР. У перевозчиков Поднебесной, конечно, появятся дополнительные издержки, но на наших пассажиров это не влияет совсем.

Создается впечатление, что масштаб проблемы, связанной с транзитом, накануне все-таки был несколько преувеличен. Для российских туристов, летающих на популярных направлениях, заметных изменений в большинстве случаев пока не наблюдается.