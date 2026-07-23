«Египет за 250 долларов»: туристы вспомнили времена дешевых туров за границу

Главным инструментом привлечения туристов остается цена – она в первую очередь влияет на продажи. Это показывают и актуальные рейтинги предпочтений сотрудничества с туроператорами и сложившаяся практика конкуренции. Между компаниями много лет идет борьба за первые строчки в поисковых системах, чтобы именно их предложения оказались выше в выдаче.

Редакция решила выяснить, что по этому поводу думают сами туристы. Для этого мы предложили аудитории телеграм-канала «Крыша ТурДома» поучаствовать в опросе. Результаты показывают, что картина несколько сложнее. Только 27% участников признались, что всегда выбирают самое дешевое предложение. Большинство – 57% – готовы доплатить, если понимают, в чем ценность более дорогого варианта. Иными словами, цена остается главным ориентиром, но далеко не единственным критерием выбора.

Конечно, этот опрос не претендует на абсолютную истину. Ведь одно дело высказываться в телеграм-канале и совсем другое – реально покупать тур, выбирая между несколькими вариантами с разной ценой. Подписчики справедливо заметили, что у каждого есть свой бюджет. Человек выбирает не самый дешевый тур вообще, а лучшее предложение в пределах той суммы, которую готов потратить.

Тем не менее даже с учетом этой оговорки результаты опроса заслуживают внимания: для большинства важна не столько минимальная цена сама по себе, сколько понимание, за что предлагается заплатить.

Кстати, менеджеры розничных туристических компаний нередко отмечают, что при выборе тура туристы охотно ориентируются на свой прошлый опыт. И это не всегда в плюс, так как в памяти годами держатся примеры, которые давно потеряли актуальность.

Это показало другое обсуждение на «Крыше ТурДома». Под опубликованным несколькими днями ранее постом о несостоявшейся 20 лет назад чартерной программе в Ниццу и билетах за 300 долларов подписчики стали вспоминать о своем опыте выгодных путешествий.

Одни рассказывали, как в 2007 году летали на Мальдивы по горящей путевке за 57 тыс. руб., другие вспоминали Таиланд в 2006-м за 26 тыс. руб. на двоих с перелетом «Трансаэро». В комментариях упоминали Турцию в 2010–2011 годах за 20 тыс. руб. и Египет за 250 долларов на двоих. Это всего 6 тыс. руб. по тогдашнему курсу за неделю в пятизвездочном отеле. Сейчас кажется невероятным, но в 2010 году недельный тур в США на прямом «трансаэровском» рейсе из Москвы в Майами можно было купить всего за 30 тыс. руб. а билеты в Нью-Йорк и обратно за 20 тыс., да еще и с багажом.

Комментарии быстро превратились в своеобразную летопись времен, когда путешествовать за границу было заметно дешевле, чем сейчас. Видимо, это особенность нашего сознания – лучше всего запоминается что-то хорошее. Возможность недорого путешествовать – отличный пример. Подробнее о том, как в России сформировался и стал популярным выездной туризм, читайте в книге Татьяны Дмитровой «Время открытий. История турбизнеса с 90-х по 2009 год».