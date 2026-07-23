После отдыха во Вьетнаме у туристки под кожей обнаружили восемь личинок

Россиянке после отдыха на вьетнамском острове Фукуок потребовалась операция, во время которой врачи извлекли из ее ноги восемь личинок, сообщает телеграм-канал Baza.

Кристина побывала на нескольких пляжах острова. После посещения популярного Бай Сао она почувствовала боль и заметила уплотнения в области пятки и колена. Сразу после возвращения в Москву туристка обратилась к медикам, поскольку неприятные ощущения усиливались.

Во время хирургического вмешательства специалисты вскрыли пораженные участки и достали восемь личинок. Девушка предположила, что причиной могли стать песчаные блохи. По ее мнению, насекомые могли оставить личинки под кожей или занести инфекцию через место укуса. Официального подтверждения этой версии нет.

Восстановление заняло несколько недель. Около полутора недель россиянке пришлось регулярно ездить на перевязки. Полностью наступать на пятку она смогла только примерно через месяц после операции.

Бай Сао считается одним из наиболее известных пляжей Фукуока. Его часто включают в подборки лучших мест для отдыха во Вьетнаме благодаря белому песку и спокойному морю.

Врачи рекомендуют туристам в странах с тропическим климатом внимательно следить за кожей после укусов насекомых. При боли, отеке или появлении необычных уплотнений специалисты советуют как можно скорее обратиться за медицинской помощью.