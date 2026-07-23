В Израиле рассказали о безопасности страны для российских туристов

За последние 2,5 года обострения ситуации на Ближнем Востоке в Израиле не пострадал ни один иностранный турист, включая россиян. Об этом на встрече с журналистами заявил генеральный директор Министерства туризма еврейского государства Михаэль Ицхаков.

© tourdom.ru

По его словам, за этот период страну посетило почти 3 млн путешественников, и все остались живы и здоровы. Он подчеркнул, что обеспечение безопасности гостей остается для ведомства безусловным приоритетом.

Михаэль Ицхаков рассказал, что во время последнего обострения конфликта между Израилем и Ираном министерство организовало помощь иностранным туристам, желавшим покинуть страну. Ведомство сопровождало их к пограничным переходам, чтобы обеспечить безопасный выезд из зоны конфликта.

Глава Минтуризма также сообщил, что в настоящее время для путешественников в Израиле не действует никаких ограничений. Ведомство заранее разработало алгоритм действий на случай возникновения угроз, который предусматривает оперативную эвакуацию туристов при необходимости.

Кроме того, Михаэль Ицхаков отметил, что власти страны стремятся донести до иностранных гостей информацию о текущей обстановке и безопасности туристических районов. Вместе с тем главной причиной снижения турпотока стали не боевые действия, а сокращение авиасообщения. После начала конфликта многие авиакомпании прекратили выполнять рейсы в Израиль, что существенно повлияло на число прибывающих туристов.