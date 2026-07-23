Turkish Airlines не пустила на рейс в Италию россиянку с визой

Российскую туристку не пустили на рейс из Турции в Италию. Девушка получила соответствующую визу еще в конце июня. И на этой неделе отправилась с авиакомпанией Turkish Airlines из Санкт-Петербурга в Венецию с пересадкой в Стамбуле. Первый перелет прошел без сбоев, а вот во время посадки на второй рейс начались проблемы.

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«У гейта сканируют мой паспорт и говорят:“Ой, система показывает do not board (не допускать к посадке. – Прим. ред.), эта EES часто нам ошибки выдает… Надо связаться с пограничниками Венеции”», – рассказала туристка.

Как выяснилось, в EES не загрузились данные о ее визе. Итальянская сторона подтвердила: шенген есть. Однако представители перевозчика на борт ее не пустили – лайнер улетел без нее.

Девушка написала в консульства Италии в Санкт-Петербурге и в Стамбуле, а также в аэропорт Венеции. Никто не ответил, однако через несколько часов ее виза в системе появилась.

Между тем в Turkish Airlines, по ее словам, отказались выдать документ с подтверждением и причиной отказа в посадке. И предложили за свой счет купить билет на другой рейс. Сообщив при этом, что система по-прежнему выдает do not board.

В Италию петербурженка улетела только на следующий день: на этот раз сотрудники Turkish Airlines ее паспорт не сканировали, а просто посмотрели, вклеена ли виза.

Аналогичный случай произошел с другими туристами, летевшими с этим же перевозчиком до Милана: они получили шенген еще в феврале, но к середине июля информация в EES так и не появилась. Никакие обращения в консульство не помогли.

«В итоге вернули деньги за рейс и добрались до Италии через Белград», – рассказали путешественники.

Как выяснилось, ситуация, когда выданная виза не отражается в EES, довольно часто происходит с теми, кто оформляет «итальянский» шенген самостоятельно.

«Визу получил еще в апреле. Но в системе до сих пор стоит not ok. В визовом центре сказали, что у многих статус меняется только при въезде в ЕС», – отметил один из них.

В Консульстве Италии в Москве всем попавшим в такую ситуацию рекомендуют присылать обращения с просьбой изменить статус в системе на адрес электронной почты визового отдела.

А вот организованным туристам проще:

«У нас ни разу не было таких проблем – ни с туристами, ни с сотрудниками», – рассказали TourDom.ru в PAC GROUP.

Добавим, что путешественники, летающие в Европу через другие хабы, с подобным тоже не сталкиваются: если виза вклеена в паспорт, претензий не возникает.