Состоятельные россияне стали чаще путешествовать с паспортами других стран

Эксперт, занимающийся индивидуальными турами по экзотическим направлениям, поделился наблюдениями с редакцией TourDom.ru – среди обращающихся к нему туристов увеличилась доля имеющих паспорт другой страны. Это позволяет использовать преимущества другой юрисдикции – простраивать более легкий маршрут в обход ограничений для россиян:

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«Это карибские паспорта стран Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуда или документы некоторых африканских стран. Да и европейские и США само собой. Все они упрощают как поездки в Европу, так и перелеты через нее и Австралию в Океанию или Южную Америку», – рассказал журналисту TourDom.ru руководитель проекта «География» Николай Баландинский.

«Среди моих клиентов процент небольшой, паспорта они получили в последние пару-тройку лет, но, как говорят, конторы, помогающие оформлять документы, завалены работой. Обеспеченные россияне стали в спешном порядке делать паспорта других стран. Такого наплыва клиентов, как этим летом, не было давно», – сообщил Николай.

В интернете действительно можно найти каналы посредников, авторы которых описывают похожую тенденцию. Однако эксперты других туроператорских компаний ее не подтверждают. Они говорят, после 2022 года изменения, конечно, есть, но тем не менее о сколь-нибудь масштабном процессе речи не идет.

«Доля туристов, имеющих вторые паспорта, конечно, увеличивается в связи со всеми политическими обстоятельствами. Но все-таки она очень невелика. В большей степени это используется для получения шенгенских и американских виз», – объясняет генеральный директор туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

Судя по сообщениям каналов, посвященных оформлению документов, тем, кто все-таки решит воспользоваться такой услугой ради облегчения путешествий по миру, стоит опасаться мошенников – активизировались посредники, которые могут обмануть. Например, десятки, если не сотни людей, за последнее время лишились денег из-за тех, кто им обещал оформить паспорт Болгарии. Этот вариант сейчас нерабочий. А вот документ небольшого, но далекого государства в Океании Вануату, например, напротив, сделать можно. Он дает безвизовый въезд в 90 стран.