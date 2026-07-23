Из поездки в Танзанию туристы привезли тропическую лихорадку

В Астрахани супружеская пара с симптомами тропической лихорадки была срочно госпитализирована в областную инфекционную клиническую больницу имени А. М. Ничоги. Об этом сообщили в минздраве региона.

© Российская Газета

Отмечается, что незадолго до проявления болезни они вернулись из поездки в Танзанию. У обоих наблюдались повышение температуры и признаки интоксикации организма. У женщины заболевание протекало в более легкой форме: уже на второй день ее перевели из реанимации в обычное отделение.

Состояние мужчины вызывало опасение медиков. У него появились геморрагическая сыпь и опасное осложнение, связанное с разрушением компонентов крови. Малярия, переносимая комарами, особенно опасна, так как паразиты, попадая в кровь, могут спровоцировать серьезные нарушения свертываемости, приводящие к кровотечениям.

Для спасения астраханца была организована телемедицинская консультация с ведущими специалистами научно-исследовательского института в Москве. Из центра был направлен современный препарат, применение которого значительно ускорило процесс выздоровления пациента.

На сегодняшний день оба пациента продолжают лечение в инфекционном отделении больницы. Их жизням ничего не угрожает. Врачи отмечают важность своевременного обращения за медицинской помощью при появлении любых симптомов болезни, особенно после пребывания в тропических регионах.