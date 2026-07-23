Посольство Франции раскрыло, какие визы чаще всего выдают россиянам

Французское посольство в Москве рассказало, что россиянам чаще всего выдают краткосрочные шенгенские визы.

В ведомстве подчеркнули, что французская сторона продолжает выдавать Шенгенские визы российским гражданам.

«Наиболее часто выдаваемые шенгенские визы относятся к категории краткосрочных виз, это визы, обычно выдаваемые для поездок в туристических целях», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что визовый центр Франции в Москве с 15 июля прекращает принимать документы на шенгенские визы по нотариальной доверенности.