Рейсов стало больше, а визы отменили: как изменился рынок туров в Китай

Продление безвизового режима между Россией и Китаем до конца 2027 года стало драйвером для туристической отрасли. Как отмечают игроки рынка, отмена визовых барьеров упрощает долгосрочное планирование поездок, особенно в преддверии осенне-зимнего сезона. Теперь путешественники могут бронировать туры на Хайнань и в материковые города без опасений, что бюрократические процедуры нарушат их планы. По оценкам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, данное решение было давно ожидаемым и сыграет ключевую роль в популяризации направления среди российских семей и молодежи.

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«Безвиз уже дал заметный и яркий импульс для роста популярности Китая как туристического направления для массового туризма у россиян: направление в организованном сегменте уверенно вошло в зимний топ-3 у многих игроков рынка и уже входит в топ-5 в целом по рынку выездного туризма. Благодаря безвизовому режиму в первом квартале мы получили прирост количества поездок россиян в Китай на 5%», – рассказал РБК Артур Мурадян.

Он также уточнил, что по итогам 2026 года суммарный объем туристических визитов – как самостоятельных, так и пакетных – увеличится на 40–50 %. В сегменте организованных групп рост может достичь 70% по сравнению с прошлым годом. Особый акцент эксперт сделал на расширении маршрутов: хотя лидером спроса остается остров Хайнань, все больше туристов выбирают экскурсионные программы в Пекине, Шанхае и комбинированные туры «пляж + столицы», где спрос у некоторых операторов вырос в 2–3 раза.

В свою очередь, представитель туротрасли Воскан Арзуманов связал успех направления с тремя факторами: простотой въезда, обширной сеткой прямых рейсов (более 270 перелетов в неделю летом) и устойчивым курсом рубля. Он добавил, что безвизовый режим открыл для россиян не только пляжные курорты, но и всю территорию КНР. Крупные мегаполисы активно используются как точки для стыковок в страны Юго-Восточной Азии, а сама поездка все чаще совмещается с транзитным пребыванием в Китае на несколько дней. Что касается цен, минимальная стоимость девятидневного тура на Хайнань с пересадкой в Гуанчжоу или Пекине стартует от 60–65 тысяч рублей на одного человека при двухместном размещении. Средний чек составляет около 80–85 тысяч рублей, а выбор прямого рейса увеличивает цену на 25–30 тысяч рублей.

Представители еще одной туркомпании зафиксировали, что в 2025 году интерес к Китаю подскочил примерно на 60%, и текущая динамика сохраняется. Напомним, пробный безвизовый режим между странами начал действовать в середине сентября 2024 года, а спустя два месяца Россия ввела аналогичные правила для граждан КНР. 21 июля 2026 года китайская сторона официально пролонгировала соглашение до 31 декабря 2027 года, что позволяет россиянам находиться в стране до 30 суток без визы для туризма, бизнеса, встреч с родственниками, участия в обменах и транзита.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Шэньчжэнь стал меккой для поклонников ИИ и дронов из России.