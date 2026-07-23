Тревел-блогерша описала свою работу словами «пропустила целый кусок жизни»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова описала свою работу словами «пропустила целый кусок жизни племянника». Об этом она написала в личном блоге на платформе «Дзен».

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Она отметила, что совместное с молодым человеком кругосветное путешествие проходит с ощущением быстротечности времени.

«Еще совсем недавно мой племянник был мальчишкой, который бегал во дворе, ходил в школу. А теперь смотрю — выпускной, взрослая жизнь, планы на будущее, профессия, рядом любимая девушка. Уже невеста. И я сижу в этот момент где-то в Мексике, и понимаю, что пропустила целый кусок его жизни», — призналась россиянка.

Соотечественница подчеркнула, что иногда ей становится не по себе и она думает:

«Какие же мы родственники для своих родных, ведь нас нет рядом ни на праздниках, ни на днях рождения, ни за семейным столом?».

Однако потом тревел-блогерша успокаивает себя тем, что они осознанно выбрали самый странный и сложный путь из всех возможных — жизнь в путешествии!

Россиянка также подчеркнула, что смотреть мир любят все, но однажды уехать и все время находиться в пути — это совершенно другое.

«И вот тут появляется цена любого выбора. Она есть всегда. <...> Мы платим временем, которое проходит без нас», — заключила она.

Ранее россиянин описал жизнь в разъездах словами «путешествия ломают». Он имел в виду освобождение от ограничений и установок, которыми руководствовался долгие годы.