Турэксперт раскрыла цены на осенний отдых на популярных зарубежных курортах

Осенний отдых в популярных зарубежных направлениях обойдется российским туристам в различные суммы в зависимости от выбранной страны и формата питания. Об этом сообщает ОТР со ссылкой на турэксперта Наталью Ансталь.

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Самыми доступными вариантами традиционно останутся Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, где начнется бархатный сезон. По словам Ансталь, недельная поездка в хороший египетский отель на двоих обойдется примерно в 160 тысяч рублей, а в Турции цены стартуют от 180 тысяч рублей за аналогичный уровень сервиса. Стоимость путевок в Турцию при этом заметно снизится ближе к октябрю.

В Объединенных Арабских Эмиратах итоговая сумма сильно зависит от выбранного типа питания. При бронировании только завтраков неделя в трехзвездочной гостинице на двоих будет стоить около 100 тысяч рублей.

Что касается азиатских направлений, то там формат «все включено» не пользуется спросом, поэтому туристы обычно ограничиваются завтраками, а базовый ценник стартует от 200 тысяч рублей. С наступлением полноценного туристического сезона в октябре стоимость поездок в азиатские государства начинает возрастать. В этот период ценники могут достигать 230 или 240 тысяч рублей.