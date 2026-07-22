Таиланд подешевел: сколько стоят новогодние туры в популярные отели Пхукета

Турагенты отмечают: Таиланд в этом году подешевел. «Туры на август и начало осени сейчас стоят на 10–12% меньше, чем в июле 2025-го», – рассказала TourDom.ru Ольга Дылейко, руководитель турагентства Ardi Tour (Москва).

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Аналогичная тенденция наблюдается и с новогодними праздниками:

«Цены на такие пакеты тоже ниже, чем предлагались год назад», – говорит Виктория Мулюкова, директор компании «Парадайз тур» (Одинцово).

Несмотря на то что в этом году глубина бронирования резко снизилась, туристы начали откладывать принятие решение, что называется, до последнего, спрос на новогодний Таиланд достаточно высок. По словам Павла Неона, владельца туркомпании и DMC в Таиланде Travely, популярные отели Пхукета, например, уже забронированы на 50%. Это объяснимо: цены сейчас гораздо ниже, чем будут осенью и тем более в декабре.

Мы посмотрели, сколько сегодня стоят туры на Новый год в некоторые гостиницы, которые турагенты рекомендуют своим клиентам. Рассматривали варианты для двух взрослых с прямым перелетом из Москвы 28–31 декабря.

В Dewa Phuket Resort & Villas (Ex. Dewa Nai Yang Beach Phuket) 5* 12-дневный отдых в делюксе с завтраками предлагается за 606 тыс. руб. Новый отель Riu Palace Phuket 5*, который планируется открыть в сентябре, с типом питания «все включено» продается за 666 тыс. – это дешевле, чем в октябре прошлого года были новогодние «четверки».

Например, тур на 12 дней с размещением в Novotel Phuket Kata Avista Resort & Spa 4* (только завтраки) тогда стоил 660 тыс. Кстати, сейчас аналогичный вариант продается за 571 тыс. А за 9 ночей в Centara Karon Resort 4* (тоже только завтраки) в октябре нужно было отдать 683 тыс., сейчас это обойдется в 554 тыс.

При этом некоторые варианты уже, похоже, в стопе. Так, мы не смогли найти в системах бронирования туры в InterContinental Phuket Resort 5*.