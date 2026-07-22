Российским туристам в Турции сделали важное предупреждение о рекордной жаре и посоветовали не выходить на улицу днем. Рекомендациями с РИА Новости поделилась турецкий терапевт Дилек Шенгюль.

Россиян предупредили о том, что в ряде регионов температура может достигать 50 градусов. Аномалию объяснили пришедшей из Греции волной жары.

«В первую очередь туристам и людям из групп риска следует не выходить на улицу с 11:00 до 16:00», — подчеркнула эксперт.

Шенгюль напомнила, что длительное пребывание под прямыми солнечными лучами в дневное время может привести к тепловому удару, обезвоживанию и обострению хронических заболеваний. Она также призвала туристов потреблять больше жидкости, носить легкую одежду светлых тонов и надевать головные уборы.

Россиянка получила солнечный удар в Испании и не выжила. Уточнялось, что с начала летнего сезона аномальная жара в стране Европы унесла жизни не менее 900 человек.