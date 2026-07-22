Правила въезда во Вьетнам для россиян в 2026 году: нужна ли виза

Вьетнам остается одним из самых доступных направлений Юго-Восточной Азии для россиян, но в 2026 году правила въезда туда немного изменились. Подробнее о том, как теперь попасть в страну, нужно ли делать визу, что такое электронная карта прибытия и что разрешено ввозить в страну без пошлины, рассказывает «Лента.ру».

Курорты Вьетнама: главное

Доступность. Вьетнам — одна из самых открытых стран Юго-Восточной Азии для российских путешественников. Как отмечает в беседе с «Лентой.ру» основательница турагентства «Клуб Путешествий Персона» Евгения Комарова, россияне во Вьетнаме — давно знакомая аудитория: многие курорты ориентированы именно на туристов из РФ, в популярных районах можно встретить русскоязычный персонал, меню на русском языке и экскурсии с русскоговорящими гидами.

«Туристов из России во Вьетнаме традиционно принимают тепло и доброжелательно, особенно в курортных городах, где сложилась "русская" инфраструктура», — подтверждает руководитель отдела Юго-Восточной Азии туроператора Let’s Fly Дмитрий Лапшин.

Курорты. Главная ошибка при планировании поездки — воспринимать Вьетнам как один большой курорт. Страна вытянута почти на две тысячи километров, и климат, море, уровень инфраструктуры и сценарии отдыха существенно различаются в зависимости от региона.

По словам Евгении Комаровой, при планировании путешествия во Вьетнам нельзя ориентироваться только на календарь. Когда на юге страны идеальная солнечная погода, в центральной части могут идти дожди, и наоборот.

Пляжный сезон. На курортах Фукуок, Муйне и Фантхьет купаться лучше всего зимой, в Нячанге и Дананге — весной и в начале лета. На экскурсии в бухту Халонг ездят в начале весны и конце осени, а в горы ходят в начале весны, в конце осени и зимой.

Нововведения для въезда во Вьетнам в 2026 году

С 15 апреля 2026 года в аэропорту Хошимина в тестовом режиме Фукуок.

Важно: электронная карта прибытия не заменяет визу и безвизовый штамп. Это лишь дополнительная процедура предварительного информирования властей о прибывающих гостях. Нововведение направлено на ускорение прохождения пограничного контроля.

Как оформить электронную карту прибытия

Кто обязан заполнять цифровую карту прибытия

Карту визы до 45 дней, и те, у кого оформлена электронная виза.

Электронная карта прибытия обязательна для всех, кроме транзитных пассажиров, которые не проходят границу и паспортный контроль. Не нужна она и владельцам дипломатических и служебных паспортов

Детям также необходимо оформлять отдельную карту прибытия и получать персональный QR-код — исключений для несовершеннолетних нет.

Как и когда нужно оформлять цифровую карту прибытия

Заполнить цифровую карту прибытия необходимо на официальном портале Миграционной службы Вьетнама. Сайт доступен на русском языке, что значительно упрощает процедуру.

Процедура полностью бесплатная

Пошаговая инструкция по оформлению:

Зайдите на портал не ранее чем за 72 часа до предполагаемого времени прибытия во Вьетнам. Выбрать более раннюю дату в системе не получится. Заполните онлайн-анкету. Укажите паспортные данные (в точности как в загранпаспорте), контактные данные и адрес электронной почты, информацию о визе (если она есть), номер рейса, а также срок и место пребывания во Вьетнаме. Можно загрузить скан первой страницы загранпаспорта — система автоматически считает часть данных и вставит их в нужные поля. Проверьте правильность всех данных. Ошибки в личных данных или дате прибытия потребуют повторного заполнения формы. Отправьте анкету. После успешного заполнения система сгенерирует QR-код и отправит подтверждение на электронную почту. Сохраните QR-код — сделайте скриншот на телефоне или распечатайте. Его необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии.

Процесс заполнения занимает примерно 10 минут. Один человек может подать данные за всю семью или за тех, кто летит вместе с ним. Если предварительно не заполнить электронную карту прибытия, пограничники имеют право потребовать сделать это на месте. В результате вам придется потратить больше времени на прохождение паспортного контроля, а значит, задержаться в аэропорту.

В каких аэропортах действует система

Сейчас система цифровых карт прибытия работает во всех международных аэропортах Вьетнама:

Таншоннят (Хошимин) — с 15 апреля 2026 года; Фукуок — с 1 июня 2026 года; Нячанг (Камрань) — с 22 июня 2026 года; Дананг — с 22 июня 2026 года; Ханой (Нойбай) — с 22 июня 2026 года.

Нужна ли виза во Вьетнам в 2026 году

Без визы россиянам можно находиться в стране до 45 дней — срок пребывания считают со дня въезда, а конкретную дату, когда нужно уехать, ставят штампом прямо в паспорт. Выезжать обязательно не позже этой даты, иначе вас оштрафуют и запретят въезд в страну в будущем.

Требования для безвизового въезда:

загранпаспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев на дату въезда, требование к сроку действия паспорта распространяется на всех путешественников, независимо от наличия визы; при въезде пограничники могут попросить подтвердить наличие обратных билетов либо билетов в третью страну, а также адрес проживания.

Важно: формально повторный безвизовый въезд сразу после выезда из Вьетнама возможен. На практике пограничники могут начать задавать вопросы, если турист слишком часто использует эту схему, и не пустить его в страну.

Для пребывания во Вьетнаме свыше 45 дней потребуется виза

Правила визового режима

Электронная виза

До 90 дней в стране позволяет находиться электронная виза (e-visa). Она бывает двух видов:

однократная электронная виза стоит 25 долларов и позволяет въехать в страну один раз; многократная электронная виза стоит 50 долларов и позволяет въезжать в страну неограниченное число раз в течение 90 дней.

В 2026 году оплата российскими банковскими картами не проходит, поэтому для оформления онлайн потребуется использовать карту иностранного банка.

Как и где получить электронную визу

Электронная виза (e-visa) оформляется онлайн на официальном портале иммиграционной службы Вьетнама — evisa.gov.vn.

Для подачи заявления потребуются загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев на дату въезда, скан его первой страницы и цветная фотография в соответствии с требованиями на портале. При заполнении анкеты на английском языке укажите пункт въезда, через который вы планируете попасть в страну, — через другой пропускной пункт вас не пустят. Если у ребенка есть собственный загранпаспорт, то на него обязательно нужно оформлять отдельную электронную визу на общих основаниях. Если ребенок вписан в загранпаспорт родителя (и у него нет своего паспорта), то отдельная виза не требуется. Ребенка просто вписывают в заявление на визу родителя.

Стандартный срок рассмотрения заявления — 3 рабочих дня

Готовую визу можно скачать и предъявить на границе с экрана телефона или в распечатанном виде.

Виза по прибытии

Виза по прибытии (Visa on Arrival) — это штамп в паспорте, который вы получаете по прилете на основании заранее оформленного через интернет письма-разрешения (Approval Letter). По такой визе можно находиться во Вьетнаме до 90 дней (как с однократным, так и с многократным въездом).

Важно: виза по прибытии доступна только для тех, кто прилетает самолетом. При пересечении сухопутных границ этот способ не подходит.

Как и где получить визу по прибытии

До поездки закажите Approval Letter (письмо-подтверждение) — например, через турфирму или визового агента. Услуга стоит от 20 долларов, оформление занимает несколько рабочих дней. В аэропорту Вьетнама подойдите к стойке Visa on Arrival, предъявите паспорт (срок действия — не менее 6 месяцев с даты въезда), распечатанное письмо-разрешение, две фотографии 4 на 6 сантиметров и заполненную анкету. Оплатите штамповый сбор — 25 долларов наличными — и дождитесь завершения оформления.

Долгосрочные визы во Вьетнам Для долгосрочного пребывания во Вьетнаме (более 90 дней) существуют национальные визы, которые оформляются под конкретную цель: рабочая виза (LD) — до 2 лет для официального трудоустройства; виза для инвесторов (DT) — до 5 лет; студенческая виза (DH) — до 12 месяцев с последующим продлением на время обучения; деловая виза (DN) — до 12 месяцев.

Нужна ли медстраховка

Официально страховка для въезда во Вьетнам не требуется — ее не проверяют на границе.

Но все же лучше ее оформить: для иностранцев медицина во Вьетнаме платная, и если вам вдруг понадобится госпитализация, это может стоить несколько тысяч долларов. При выборе полиса ориентироваться стоит на сумму покрытия от 35 тысяч долларов.

Таможенные правила во Вьетнаме

При въезде

При въезде необходимо декларировать крупные суммы наличных денежных средств, дорогостоящую профессиональную фото-, видео- и аудиотехнику, а также золото и ювелирные изделия общим весом более 300 граммов. Иностранная валюта в размере свыше 5 тысяч долларов США также подлежит обязательному декларированию.

Во Вьетнаме полностью запрещены электронные сигареты (все виды вейпов и смесей, включая IQOS), а также ввоз и использование кальянов, угля и табака для них Дмитрий Лапшин эксперт в сфере туризма

Рецептурные препараты желательно перевозить в оригинальной упаковке и при необходимости иметь при себе рецепт врача.

Также можно провозить до 400 сигарет, не более 2 литров алкоголя (крепостью 22 процента) или до 1,5 литра более крепких спиртных напитков.

При выезде

При выезде из Вьетнама также действуют определенные ограничения. Если вы вывозите более 5 тысяч долларов США наличными, потребуется предъявить въездную таможенную декларацию.

Антиквариат, предметы искусства, старинные книги и другие объекты культурного наследия можно вывозить только при наличии специального разрешения Министерства культуры Вьетнама.

Некоторые изделия из кораллов, редких пород дерева или объектов дикой природы запрещены к вывозу без специальных документов. Авиакомпании нередко ограничивают перевозку свежих фруктов в ручной клади, особенно дуриана, из-за его сильного запаха.

Как подготовиться к поездке во Вьетнам

Перед поездкой проверьте паспорт — срок его действия должен составлять не менее шести месяцев на дату въезда. Убедитесь, что у вас подтверждено бронирование отеля и есть с собой ваучер — эти документы могут попросить на паспортном контроле. Рекомендуется иметь при себе обратные билеты или билеты в третью страну, рассказала Евгения Комарова. Медицинскую страховку оформлять необязательно, но лучше все-таки сделать это на экстренный случай.