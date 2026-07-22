В АТОР анонсировали новые правила продажи туров с 1 сентября

С первого сентября туроператоры должны будут до заключения договора с туристом предоставить ему полный объем информации о турпродукте и стране, в которую человек планирует отправиться. Весь ее перечень подробно прописан в новых правилах продажи туров, говорится в материале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, помимо сведений о маршруте путешествия, гостинице, программе пребывания, транспорте и питании, турист должен получить информацию о правилах въезда и пребывания в стране, таможенных требованиях, медицинских и санитарно-эпидемиологических правилах, возможных угрозах безопасности, национальных, религиозных и культурных особенностях страны, а также иных обстоятельствах и рисках, связанных с конкретным туристским продуктом.

В АТОР подчеркнули, что последний пункт правил позволяет учитывать особенности конкретной поездки, даже если риск отдельно не перечислен в правилах.

Кроме того, по новым правилам призыв гражданина на военную службу по мобилизации станет существенным изменением обстоятельств, обратили внимание в ассоциации. То есть в этом случае турист будет вправе требовать изменить или расторгнуть договор.