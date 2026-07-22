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Россияне начали в два раза чаще летать в Китай

Lenta.ru

За первые пять месяцев 2026 года авиаперевозки между Россией и КНР выросли более чем на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.

Россияне стали в два раза чаще летать в Китай
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С января по май пассажиропоток в Китай превысил 900 тысяч человек, отметили в Минтрансе РФ. Россияне в два раза чаще начали летать в азиатское государство благодаря введению безвиза между странами.

Ранее стало известно, что власти России и Китая продлили безвизовый режим до 31 декабря 2027 года. Для поездки в КНР россиянам достаточно загранпаспорта.