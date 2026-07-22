В Таиланде временно запретят продажу алкоголя

В конце июля в Таиланде на 2 дня введут запрет на продажу алкоголя. Ограничения будут действовать 29 и 30 июля в связи с буддийскими праздниками Асаха Буча и началом поста Кхао Пханса, пишут «Новости Пхукета».

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Купить спиртное в эти дни можно будет только в лицензированных развлекательных заведениях, отелях и международных аэропортах. Начальник полиции Пхукета генерал-майор Синлерт Сукхум напомнил, что обычные бары и рестораны не должны автоматически считать себя исключением из этого правила.

За нарушение запрета предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 месяцев, штрафа до 10 тыс. батов или обеих мер одновременно.

28 июля, когда в стране отмечают день рождения короля Таиланда, общенационального запрета на продажу алкоголя не будет.

Из-за праздничных дней государственные учреждения в Таиланде также изменят график работы. С 28 по 30 июля будут закрыты Иммиграционное бюро, районные администрации, Департамент наземного транспорта и большинство других ведомств. С учетом обычных выходных в последнюю неделю июля рабочими окажутся только 2 дня из 7.

Большинство банковских отделений также не будет работать, однако офисы, расположенные в торговых центрах, как ожидается, останутся открытыми.