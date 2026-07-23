Названа средняя стоимость недельного отдыха в санаториях Беларуси для двоих

Экспортные и внутренние тарифы на санаторно-курортное лечение в Беларуси отменены в рамках формирования единых подходов социальной политики в Союзном государстве, сообщили белорусские СМИ. Этот вопрос в начале 2026 года обсуждали на уровне Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

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В итоге унификация тарифов завершена в июле. Изменились и цены на лечебные процедуры. Они также стали одинаковыми для граждан обеих стран. На сайтах санаториев цены по-прежнему часто сразу указывают в двух валютах. Но, по сути, россияне будут платить по тому же тарифу, что и граждане Беларуси.

Уже сейчас можно говорить о едином туристском рынке Союзного государства, считает проректор Российской международной академии туризма (РМАТ), доктор экономических наук Татьяна Рассохина. Следующий шаг - консолидация усилий для выхода на внешние рынки.

Татьяна Васильевна, какой экономический эффект можно ожидать от сближения социальных стандартов в туризме в двух странах? И что еще хорошего можно было бы сделать в будущем для туристов Союзного государства?

Татьяна Рассохина: Экономический эффект для обеих стран - развитие туристского рынка Союзного государства, фиксация денежных потоков затрат туристов внутри Союзного государства и совместная работа над увеличением экспорта туристских услуг.

Возможно, следующим шагом, имеющим важное политическое, социальное значение, могло бы стать решение о предоставлении налоговых вычетов гражданам России за платное медицинское, в том числе санаторно-курортное обслуживание, в медицинских учреждениях Республики Беларусь.

Кроме того, программы поддержки детского туризма могли бы формироваться с учетом патриотических маршрутов по местам общей боевой славы.

Какие преимущества есть у белорусских здравниц? А у российских?

Татьяна Рассохина: Белорусские здравницы в полной мере смогли сохранить медицинский и инфраструктурный потенциал, зародившийся во времена Советского Союза. Сейчас по официальной статистике в Беларуси 75 санаториев, и они создают востребованное предложение. Для туристов из России и из других стран СНГ очень важно, что в Беларуси их встречают привычные выверенные медицинские методики, знакомое оборудование, знакомый набор процедур. Белорусские здравницы находятся на высоком уровне обеспечения и современным оборудованием, методиками SPA, превентивной медицины. Сейчас белорусские здравницы работают с теми же трендами, что и санатории России.

В белорусских санаториях также отмечается "омоложение" целевой аудитории и запрос на комплексные программы быстрого решения современных проблем, таких как "антистресс", "антиэйдж". При этом по статистике за последние 10 лет в Беларуси не изменилось количество санаториев. С одной стороны, хорошо, что они не закрываются и не перепрофилируются в апарт-отели, что имеет место в России. Но, с другой стороны, можно предположить, что необходимы инвестиции в эту сферу.

Если говорить об отличиях и конкурентных преимуществах, то в России большинство санаториев, их, кстати, 1700, находятся в составе курортных кластеров городов-курортов. Это дает возможность использования общей транспортной и развлекательной инфраструктуры, что снижает издержки и предоставляет потребителю многообразие возможностей. В Беларуси же большинство санаториев находятся в природных зонах, удаленных от городов. Это накладывает определенные обязательства в организации трансферов и анимации. Хотя для многих туристов, особенно из крупных городов, концепция "курорт в лесу" имеет свою привлекательность.

Растет ли поток российских туристов в Беларусь, какова динамика и с чем связан рост?

Татьяна Рассохина: Поток российских туристов в Беларусь растет последние пять лет высокими темпами, на 8-10% ежегодно. По официальной статистике "Стоимость реализованных путевок или проживания санаторно-курортными, оздоровительными организациями" в 2025 году составила 1,019 млрд белорусских рублей, из них граждане Беларуси заплатили 62%, остальное - затраты россиян и туристов из других стран.

Согласно нашим исследованиям на основе опросов руководителей санаториев Республики Беларусь, в современных санаториях высоких категорий доля россиян в сезон составляет около 60%, еще 10% - это граждане стран Центральной Азии и Закавказья. В санаториях системы профсоюзов доля российских туристов меньше, около 30-40%. Рост связан с общим ростом туристского потребления россиян и их возрастающим запросом на санаторно-курортные услуги.

В России за счет высокого спроса и высоких затрат стоимость санаторно-курортных услуг растет, и поэтому предложение санаториев Беларуси более интересно по цене. Кроме того, многие регионы России имеют очень удобные логистические связи с городами Беларуси, что также способствует росту спроса.

Какое взаимодействие в целом выстраивается сегодня между представителями туриндустрии России и Беларуси?

Татьяна Рассохина: Взаимодействие активное, на всех уровнях. Есть устойчивые межправительственные связи. Предпринимательское сообщество взаимодействует через совместные проекты Республиканского союза туриндустрии Беларуси и Российского союза туриндустрии. Проводятся совместные выставки, конференции и инфотуры.

Развивается взаимодействие между вузами. Так, Российская международная академия туризма в 2025 году подписала договор о сотрудничестве с Белорусским государственным университетом. Идут совместные научные исследования и обоюдное участие в научных конференциях. Учитывая столь высокую интеграцию наших рынков и предпринимательских структур, следующим этапом нашего взаимодействия станут образовательные программы для сотрудников органов управления туризмом областей и городов Беларуси, санаторных организаций, гостиниц, в которых мы объединим опыт экспертов как Беларуси, так и России.

Можно ли говорить о едином туристском рынке Союзного государства в перспективе? Что необходимо, чтобы он работал стабильно?

Татьяна Рассохина: Мне представляется, что уже сейчас мы можем говорить о едином туристском рынке как о совокупности предприятий и потребителей, объединенных единым спросом и предложением. Важнейшей его характеристикой является отсутствие барьеров при оплате туристами услуг. Сегодня стоит задача по синхронизации, выдерживанию единых стандартов качества, консолидации предложения на внешних рынках. Общая конкурентоспособность повысится, если Союзное государство будет представлено единым комплексом на рынках, прежде всего Азии.

Мы приходим к ситуации, когда формирование этого единого предложения потребует новых инвестиций. И здесь очень важно, чтобы не возникало искусственных барьеров.