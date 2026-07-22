Стюардессу «Уральских авиалиний» не пустили на рейс из-за запрета на выезд

Бортпроводницу «Уральских авиалиний» не допустили на рейс из-за запрета на выезд за границу. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.

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По данным издания, в неоднозначную ситуацию попала стюардесса Олеся. Она должна была обслуживать борт из Нижневартовска в кыргызский Ош. Однако перед вылетом выяснилось, что девушка не может покинуть Россию из-за ограничений.

При этом авиакомпания не стала отменять вылет. Самолет отправился за рубеж с недоукомплектованным экипажем. На это пожаловался позже один из пассажиров, что привело к предостережению в отношении перевозчика.

Также стали известны подробности инцидента и со старшей бортпроводницей, которая явилась на рейс из Москвы в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что девушку выдало красное лицо, а «трубка» показала 0,3 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Ранее TourDom.ru писал, что «Уральские авиалинии» уволили второго пилота. Мужчина также выпил перед вылетом.