Безвизовый режим России и Китая может стать бессрочным

Безвизовый режим между Россией и Китаем может стать бессрочным после 2027 года, предположил спецпредставитель президента РФ по международным связям Борис Титов.

Ранее, в сентябре 2025 года, Китай предоставил россиянам безвизовый режим, а Россия ввела его в декабре, сообщает РИА Новости.

Позже китайские власти продлили этот режим до конца 2027 года. Российский президент Владимир Путин также подписал указ о продлении безвизового въезда для граждан КНР на аналогичный срок.

Титов предположил, что после завершения этого срока безвизовый режим может быть установлен на постоянной основе, поскольку такое соглашение выгодно обеим странам, способствует росту туризма и упрощению деловых контактов.

По его словам, Россия и Китай обладают значительным и еще не полностью реализованным туристическим потенциалом, который взаимовыгоден для общего развития.