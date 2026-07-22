Турпоток из России на Шри-Ланку за полгода упал на 31%

В январе – июне 2026 года Шри-Ланку посетили 77,3 тыс. российских туристов, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Статистика министерства туризма Шри-Ланки показывает снижение турпотока: в I полугодии 2026 года остров принял 77,3 тыс. российских туристов, что на 31% меньше, чем за аналогичный период 2025-го. Россия удержалась на третьем месте с долей 6,7%, лишь немного обогнав Китай, откуда на остров прибыли 76,2 тыс. гостей (плюс 15,8%)», – говорится в сообщении.

Как уточняется, самое заметное снижение турпотока из России произошло в марте – апреле.

По словам директора по связям с общественностью «Интуриста» Дарьи Домостроевой, которую цитирует пресс-служба, основной причиной падения турпотока на остров стал кризис на Ближнем Востоке, из-за которого многие направления практически полностью лишились рейсов арабских авиаперевозчиков. Так, по ее данным, за I полугодие продажи туров на Шри-Ланку снизились в компании на 26% год к году.