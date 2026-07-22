S7 запустит новый маршрут из Новосибирска на Пхукет

S7 Airlines с конца октября открывает новый маршрут из Новосибирска на Пхукет. Пассажиров ждет дополнительная посадка, предупреждает авиакомпания.

© tourdom.ru

Полеты будут выполняться с 27 октября на самолетах Boeing 737, но с остановкой в Иркутске. Она предусмотрена только для дозаправки, туристам покидать борт не потребуется. Общее время в пути составит около 10 часов 30 минут.

На первом этапе рейсы будут выполняться 4 раза в неделю, по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям. По вторникам вылет из Новосибирска запланирован на 07:05, в остальные дни на 06:55. Обратные с Пхукета будут отправляться в 18:30 с прибытием в аэропорт Толмачево в 04:55 следующего дня по местному времени.

С 7 декабря авиакомпания увеличит частоту полетов до 5 раз в неделю. Дополнительный рейс появится по понедельникам: вылет из Новосибирска назначен на 06:15, обратный с Пхукета на 17:45, прибытие в Сибирь в 04:15 следующего дня.

Таиланд остается одним из самых востребованных зарубежных направлений у российских туристов, а Пхукет крупнейшим курортным островом страны и одним из главных центров пляжного отдыха. По итогам 2025 года королевство посетило более 1,7 млн россиян, что стало рекордным показателем за всю историю туристического обмена между двумя странами. Именно в осенне-зимний сезон спрос на перелеты на Пхукет традиционно достигает максимальных значений, поэтому авиакомпании обычно увеличивают число рейсов на этом направлении.