Туристам можно не беспокоиться о проблемах с обменом старых долларов в Турции

Проблема с обменом долларовых банкнот старого образца на турецких курортах полностью устранена, и туристы не должны столкнуться с трудностями. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правительстве Турции.

© tourdom.ru

По его словам, в настоящее время операции с такими купюрами проводятся без ограничений. Если же путешественники все-таки столкнутся с единичными случаями отказа, им рекомендуется сразу обращаться к туроператорам для оперативного урегулирования ситуации.

Источник подчеркнул, что подобные инциденты носят исключительно локальный характер и не отражают общую ситуацию. По его словам, обменные операции в туристических районах страны ведутся в обычном режиме.

Проблемы с приемом старых долларовых купюр возникли в Турции осенью 2024 года. Тогда часть банков и обменных пунктов перестала принимать некоторые серии американской валюты из-за роста числа поддельных банкнот. Позже финансовые организации совместно с властями приняли меры для стабилизации ситуации, однако отдельные сообщения об отказах продолжали появляться.

Как ранее сообщали в ЦБ Турции, в 2024–2025 годах объем обнаруженных в стране фальшивых купюр оценивался примерно в 600 млн долларов. После модернизации оборудования для проверки банкнот и усиления мер контроля работа обменных пунктов постепенно вернулась к обычному режиму.