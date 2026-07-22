Туры на Эгейское побережье Турции подешевели до 40 тысяч в разгар сезона

В системах бронирования появились бюджетные туры на курорты Эгейского побережья Турции с вылетом из Москвы в ближайшие дни. В некоторых отелях неделю можно провести всего от 40 тыс. руб. на человека.

Так, за 80 тыс. руб. на двоих можно приобрести тур на 6 ночей (7 дней) с размещением в Reis Maris Hotel 3* в Мармарисе. Отель расположен через дорогу от пляжа и работает на завтраках. Вылет из Внуково – 26 июля. Еще одно недорогое предложение – Mert Seaside Hotel Adults Only 16+ 3* на том же курорте. Тур с отправлением 24 июля и проживанием в номере Promo с завтраками стоит от 90 тыс. руб. на двоих. Городской пляж находится через дорогу от отеля.

Экономичные предложения есть и в Кушадасы. Например, тур в Scala Nuova Beach Hotel (ex. Grand Sahin) 4*, расположенный на первой линии, с вылетом 23 июля обойдется в 100 тыс. руб. на двоих. В стоимость включены завтраки.

Если же рассматривать востребованные гостиницы категории 4–5*, бюджет поездки будет значительно выше.

Так, отдых в Club Tuana Fethiye 5* по системе all inclusive с вылетом 29 июля стоит от 250 тыс. руб. на двоих за 6 ночей при размещении в номере Club Deluxe.

Тур в Pine Bay Holiday Resort 5* в Кушадасы с отправлением 28 июля обойдется от 240 тыс. руб. на двоих. В стоимость входит проживание с питанием по системе ultra all inclusive. А недельный отдых в Hyde Bodrum Adults Only 5* в Бодруме с вылетом в тот же день стоит уже от 410 тыс. руб. на двоих.

В некоторых популярных отелях на ближайшие даты стандартов уже не осталось. Например, в Liberty Fabay 5* в Фетхие с вылетом 30 июля минимальная доступная категория – Large Pool Direct Access. Такой тур на 7 ночей стоит около 700 тыс. руб. на двоих.