Турция продлит высокий сезон трехдневным фестивалем даров моря

Эгейское побережье Турции готовится к масштабному гастрономическому событию, которое призвано продлить туристический сезон в бархатный период. Муниципалитет Мармариса официально утвердил даты второго ежегодного Фестиваля морепродуктов (Marmara Deniz Ürünleri Festivali).

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Трехдневный кулинарный марафон пройдет с 2 по 4 октября 2026 года. В отличие от дебютного сезона, когда мероприятия были рассредоточены по разным поселкам (Бозбурун, Сёгют, Ташлыджа), организаторы решили изменить формат и сосредоточить все события в одной локации — живописном поселке Селимие. Этот выбор обусловлен уединенной атмосферой бухт и наличием первоклассных рыбных таверн.

Мэр Мармариса Аджар Унлю подчеркнул, что город славится не только природными ландшафтами, но и уникальной культурой питания, неразрывно связанной с морем. Главная цель фестиваля — поддержать местных рыбаков, сохранить гастрономическое наследие региона и привлечь путешественников в период осеннего спада спроса.

Эксперты туротрасли рекомендуют гостям комбинировать посещение дорогих ресторанов с дегустацией доступного стритфуда. Например, порция популярной дорады на гриле из-за инфляции может стоить от 600 до 900 лир, тогда как традиционный балык-экмек (рыбный сэндвич) обойдется всего в 150–250 лир, а фаршированные мидии (мидие-долма) продаются по цене 10–15 лир за штуку.

Детальная программа, списки приглашенных шеф-поваров и расписание мастер-классов будут опубликованы на официальных ресурсах муниципалитета ближе к дате проведения.

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