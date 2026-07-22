Власти Саньи на Хайнане улучшили условия для развития туризма

Администрация курортного города Санья на китайском острове Хайнань приняла серию мер по улучшению условий для ведения бизнеса. Как сообщила газета "Санья жибао", это позволило создать новые стимулы для динамичного развития туризма.

Авторы издания отмечают, что власти Саньи запланировали на вторую половину 2026 года целую серию масштабных развлекательных мероприятий, которые позволят еще больше укрепить международный имидж города. Важной основой для успешной организации подобных проектов, как отмечается, стали новые благоприятные условия для бизнеса, которые призваны глубже раскрыть потенциал местной туристической индустрии.

Один из таких стимулов - официальная система документооборота в режиме "одного окна". Как уточняется, крупные культурные мероприятия, привлекающие толпы туристов, требуют согласования множества вопросов при координации усилий нескольких профильных учреждений. В статье отмечается, что долгое время процедуры, связанные с организацией таких событий, были одной из главных проблем, тормозящих развитие туризма в Санье.

После целенаправленной проработки этих вопросов властями заявки на проведение фестивалей и прочих мероприятий теперь могут быть рассмотрены в течение всего двух рабочих дней. Для более оперативного урегулирования возникающих проблем была улучшена сеть межведомственных госуслуг на всех этапах процесса согласования при взаимодействии с местными компаниями. При их поддержке госструктуры способны заранее устранить различные сложные моменты и существенно снизить издержки в указанной отрасли.

С учетом общей тенденции к диверсификации культурно-туристической индустрии, Санья формирует систему госуслуг, учитывающую специфику различных сегментов рынка, таких как шоу-бизнес, выставочная деятельность, праздничные мероприятия, оздоровительный отдых, сельский туризм. Для улучшения делового климата активно задействована платформа кредитного рейтинга "Цзиньефэн", которая позволяет охватить такие ключевые сферы потребления, связанные с туризмом, как общественное питание, проживание, беспошлинные покупки, медицинское обслуживание, розничная торговля.

Санья - ведущий китайский курорт с населением более 1,1 млн жителей, в 2025 году его валовой продукт превысил 103 млрд юаней (около $15 млрд), увеличившись на 4,8%. Среднегодовая температура воздуха здесь достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии составляет порядка 260 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет успешно развивать яхтинг, круизный туризм, пляжный и семейный отдых. В прошлом году поток посетивших город иностранных туристов увеличился на 41,4%, превысив 1 млн человек.