«Пир две тысячи рублей». Турист рассказал о ресторане в Мексике

Путешествующая по Мексике российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в местном ресторане и раскрыла его особенности. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации рассказала, что их с молодым человеком пригласили на ужин в городе Четумаль. На шестерых человек официанты принесли килограмм мяса, стопку кукурузных лепешек и несколько соусов.

«Стоит такой пир две тысячи рублей, может, с копейками. Вроде нормально по цене, учитывая весь мировой рынок, который сошел с ума за последние годы», — такими фразами описала стоимость блюд в мексиканском ресторане россиянка.

Ершова добавила, что само заведение оказалось весьма колоритным. Столики стояли прямо у дороги, рядом проезжали машины и мотоциклы. Официант одновременно принимал деньги, голыми руками резал мясо и шинковал лук, а потом снова шел рассчитывать гостей.

«Все происходит настолько спокойно, что окружающие вообще не понимают, чему тут можно удивляться», — призналась путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша поразилась пищевым привычкам мексиканцев. По ее словам, в этой латиноамериканской стране много людей с лишним весом, которые искренне любят вкусно поесть.